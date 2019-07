Mysterie Emanuela Orlandi blijft onopgelost: geen link tussen beenderen in kerkhof en sinds 1983 vermiste tiener

De forensische wetenschappers die duizenden beenderen hebben onderzocht die gevonden werden op een kerkhof in het Vaticaan, hebben geen link kunnen vinden met de verdwijning van Emanuela Orlandi 36 jaar geleden. Ze vonden enkel beenderen die uit de 19e eeuw dateerden of zelfs nog ouder waren, aldus woordvoerder van het Vaticaan Matteo Bruni zondag.

Orlandi, de dochter van een personeelslid van het Vaticaan, verdween in 1983 spoorloos na een bezoek aan de muziekschool. Het Italiaanse meisje was toen 15 jaar. Over haar verdwijning doen intussen allerlei complottheorieën de ronde.

Het Vaticaan liet in de zoektocht naar Emanuela onlangs de graven openen van twee adellijke vrouwen die begraven liggen op het Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi. Het ging om de graven van Sophie von Hohenlohe (gestorven in 1836) en hertogin Charlotte Friederika van Mecklenburg (gestorven in 1840). Verrassend genoeg bleken ze leeg te zijn.

Iets later werden knekelhuizen met beenderresten ontdekt op het kerkhof, waar geestelijken en edellieden begraven liggen, maar ook daar werden dus geen beenderen van Orlandi aangetroffen.