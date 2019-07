Positief geteste zwemster Shayna Jack schreeuwt haar onschuld uit: “Ik was in totale shock”

Shayna Jack, die deel uitmaakte van het Australische team dat een wereldrecord neerzette op de 4x100m, testte onlangs positief en ontkent nu dat ze het middel bewust genomen heeft.

Zaterdag liet de Australische zwemfederatie weten dat de 20-jarige zwemster positief was getest door de Australische antidopinginstantie (Asada) na een controle die eind juni uitgevoerd werd.

Jack trok zich bijna twee weken geleden terug voor het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju vanwege “persoonlijke redenen”. Op de voorlaatste dag van het toernooi bekende Jack zelf via Instagram dat een verboden middel is aangetroffen in haar lichaam. Zondag liet ze via een lange post op haar Instagram weten dat het de substantie Ligandrol betreft en ontkende ze dat ze ooit van het middel gehoord had.

“Totale shock”

“Ik was in totale shock en vroeg me af hoe en waarom dit me was overkomen. In mijn hoofd dacht ik steeds opnieuw: ‘Ik heb altijd de middelen die ik neem geverifieerd’, ‘Ik heb dit niet gedaan’, ‘Waarom overkomt dit mij?’, ‘Ik heb niets fout gedaan’. Ik heb dit middel niet bewust genomen, ik wist zelfs niet dat dit in mijn lichaam aanwezig was. Ik snap er vandaag nog steeds niets van”, stond te lezen in het bericht van de tweevoudige winnares van een zilveren medaille in de estafettes op het WK in Boedapest 2017.

De directeur van de Australische zwemfederatie Leigh Russel, die haar uit het Australisch team zette, noemde de test, die nog geverifieerd moet worden door een verder onderzoek van de Asada, “teleurstellend en beschamend”.

Nog pijnlijker voor Australië is dat net vorige zondag de Australiër Mack Horton zich nog manifesteerde tegen het gebruik van doping door te weigeren om het podium in Zuid-Korea te beklimmen. De winnaar van een zilveren medaille uitte toen zijn ongenoegen ten opzichte van de Chinees Sun Yang.