Loïc Vliegen bezorgt Wanty-Gobert dubbelslag in Ronde van Wallonië met allereerste profzege

Loïc Vliegen (Wanty - Gobert Cycling Team) heeft zondag de tweede rit in de wielerronde van Wallonië (2.BC) op zijn naam geschreven. De 25-jarige Luikenaar was de beste na 170,4 km tussen Borgworm en Beyne-Heusay, met in de finale vier beklimmingen.

Zes renners kozen zondag al snel voor de aanval. Het waren Nicolae Brochner (Riwal), Kennet Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise), Tom Wirtgen (Wallonie-Bruxelles), Corné van Kessel (Telenet-Fidea Lions), Emiel Vermeulen (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole) en Lars Boom (Roompot-Charles). Ze liepen tot ruim vier minuten uit, maar in het peloton organiseerden onder meer Lotto Soudal, Wanty-Gobert en Ineos de achtervolging.

Op zo’n 30 km van de streep, toen de heuvelzone al was aangesneden, was de hergroepering een feit. Meerdere renners waagden hun kans, maar alleen Vliegen raakte op 3 km van de aankomst echt weg. Daarna snelde hij naar zijn eerste zege als profrenner.

Vliegen had aan de streep een kleine voorsprong op de Brit Chris Lawless (Ineos). Quinten Hermans (Telenet Fidea) werd kort daarna in een sprint derde voor Dimitri Claeys (Cofidis). Vliegen neemt meteen ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Timothy Dupont. Die sprintte zaterdag naar de zege in Dottenijs.

Maandag staat de derde etappe op het programma, van La Roche-en-Ardenne naar Verviers (194,2 km).