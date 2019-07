Amerikaanse vrouwen zwemmen wereldrecord op 4x100m wisselslag, Britse zege bij mannen

De Amerikaanse vrouwen hebben zondag op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju het goud veroverd met een wereldrecord op de 4x100 meter wisselslag. Bij de mannen greep Groot-Brittannië het goud.

Regan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia en Simone Manuel zetten 3:50.40 op de tabellen. Daarmee deden ze gevoelig beter dan de vorige beste tijd, die sinds juli 2017 ook al in handen van de VS was (3:51.55). Het Australische viertal volgde als tweede in 3:53.42, voor Canada (3:53.58).

De Britse mannen (Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy en Duncan Scott) wonnen het goud in 3:28.10, een Europees record. De VS (3:28.45) en Rusland (3:28.81) volgden in hun spoor.

(belga)