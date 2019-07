Na de gewelddadige confrontaties van zaterdag zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen in Hongkong. Opnieuw verloopt de manifestatie onrustig.

De demonstratie zou normaal plaatsvinden in het district Sheung Wan, in het centrum van de Chinese administratieve regio, maar de politie gaf daarvoor geen toestemming. In de plaats daarvan trekken duizenden mensen naar het Western District, waar de politie zondagavond (plaatselijke tijd) traangas afvuurde. In Connaught Road, een belangrijke straat nabij het politiecommissariaat, kwam het tot confrontaties met de politie.

Volgens ooggetuigen probeerden de demonstranten zich te verdedigen met paraplu’s. Een groot aantal onder hen droeg maskers om zich te beschermen tegen het traangas.

De manifestanten betogen tegen een omstreden uitleveringswet en tegen geweld tegen antiregeringsbetogers vorig weekend in Yuen Long. Vijfenveertig mensen raakten zwaargewond toen gemaskerde mannen in witte T-shirts de betogers met stokken en ijzeren staven aanvielen. Betogers zeiden dat bendes uit de wijk ingehuurd waren om de aanvallen uit te voeren. Ze verweten de politie niets te hebben gedaan om hen te beschermen.

De regionale regeringsleider Carrie Lam heeft de uitleveringswet ondertussen ‘dood’ verklaard, maar de manifestanten eisen dat ze formeel wordt ingetrokken.

De voormalige Britse kolonie is semi-autonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Veel van de 7 miljoen inwoners van Hongkong vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.