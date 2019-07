Opnieuw zwaar ongeval in Schaarbeek

Bij een ongeval op de Helmetsesteenweg in Schaarbeek is een gewonde gevallen. Dat meldt de brandweer. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval deed zich zaterdagavond omstreeks 21 uur voor, op het kruispunt van de Helmetsesteenweg en de Waelhemstraat.

Een auto met Franse nummerplaten zou daar met hoge snelheid aan het slippen zijn gegaan op de natte tramsporen, waarna hij over de kop gegaan is. De brandweer bevestigt het ongeval, het parket en de politie hebben nog niet gecommuniceerd over de omstandigheden.

In de wagen zat naast de bestuurder, die op de vlucht sloeg, ook een vrouw. Zij raakte ernstig gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Gevaarlijk kruispunt

Op en in de buurt van deze Helmetsesteenweg deden zich de afgelopen weken verschillende ongevallen voor.

Op datzelfde kruispunt gebeurde op 13 juni ook een ongeval met vluchtmisdrijf. Toen werd een 14-jarig meisje aangereden. Het burgercollectief 1030/0 had in de daaropvolgende dagen en weken herhaaldelijk gehamerd op extra wegmarkeringen en veiligheid, maar die zijn er nog niet gekomen.