Vrouw sterft terwijl ze naar bus van ‘Into the wild’ trekt

Een pasgetrouwde vrouw is in Alaska omgekomen tijdens een trektocht naar een verlaten bus, bekend van het boek en de film ‘Into the wild’.

Veramika Maikamava, een 24-jarige vrouw uit Wit-Rusland, werd door de Teklanika-rivier meegesleurd toen ze die probeerde over te steken. Haar man, ook 24, kon haar niet redden.

Het water van de rivier stond hoog en stroomde snel, zeggen de autoriteiten. Er is een touw over de rivier gespannen die mensen moet helpen om de rivier over te steken, maar de vrouw is wellicht haar evenwicht en grip verloren.

Het pasgetrouwde koppel was op weg naar de bus waar Christopher McCandless in 1992 omkwam. Zijn dagboek vormde de basis van het boek ‘Into the wild’ van Jon Krakauer. Later werd het verhaal verfilmd.

De voorbije jaren hebben honderden bezoekers geprobeerd om de verlaten bus te bereiken. Verschillende bezoekers zijn daarbij in de problemen geraakt. In 2010 verdronk een Zwitserse vrouw in de Teklanika-rivier. Verschillende anderen zijn gered.