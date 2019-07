Emotioneel moment tijdens optreden Oscar and the Wolf op Tomorrowland: ‘Pas mijn beste vriend verloren, deze is voor u’

De festivalgangers op Tomorrowland keken verrast op toen frontman Max Colombie tijdens het optreden van Oscar and the Wolf tussen twee nummers plots heel emotioneel werd. De tranen stroomden over zijn wangen. ‘Twee dagen geleden is mijn neef, mijn beste vriend, overleden’, zei Colombo. ‘Het spijt me.’

Het was festivalgangers opgevallen dat de zanger zich tijdens zijn optreden zaterdag geregeld met zijn rug naar de toeschouwers draaide. Hij nam dan telkens een handdoek om schijnbaar zijn zweet af te vegen, maar na 40 minuten in het optreden werd het hem te veel en bleek dat het tranen waren die hij al heel de tijd aan het afvegen was.

‘Twee dagen geleden is mijn neef, mijn beste vriend, overleden’, zei Colombie terwijl de tranen over zijn wangen stroomden. ‘Als hij naar een van mijn concerten kwam, moest hij altijd huilen. Daarom speel ik deze show vanavond. Voor hem. Dank jullie voor de steun en het spijt me heel erg dat ik niet kan zingen op de manier die ik zou willen. Andrik, deze is voor u, jongen.’

De Andrik waar Colombie het over had, is Andrik Fol uit Londerzeel. De 31-jarige man uit Londerzeel kwam donderdag om het leven bij een ongeval op de A12. Zijn overlijden kwam als een klap bij zijn neef, zijn zwangere vrouw en alle mensen die hem graag zagen.