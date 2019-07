VIDEO: Mick Schumacher geeft demo in Ferrari F2004 van zijn vader

Emotioneel moment gisteren tijdens het raceweekend in Hockenheim. Mick Schumacher gaf er immers een F1-demo met de Ferrari F2004 van zijn vader Michael Schumacher. Mick reed met een speciale helm die voor de helft zijn eigen ontwerp was en de helft dat van zijn vader.

A moment to treasure ??@SchumacherMick drives his dad's Ferrari F2004 at Hockenheim on Saturday#GermanGP ???ª @scuderiaferrari pic.twitter.com/yBB9VLsYQb