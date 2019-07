Pedofiel-kaartjes in beslag genomen tijdens Pride in Amsterdam

Een man probeerde kaartjes uit te delen om de rechten van pedofielen te bevorderen. De Nederlandse politie greep in toen omstanders heftig reageerden.

Er was zaterdag enige roering in het Vondelpark in Amsterdam bij de mensen die stonden te wachten tot de stoet van de Pride passeerde, een evenement dat zaterdag plaatsvond in de Nederlandse hoofdstad. Een van de kijklustigen was een man die aangesloten is bij de Nederlandse pedofielenorganisatie Kinderbevrijdingsfront. Hij had kaartjes gemaakt met daarop #PedoPride en sprak omstanders aan met de vraag of ze naast het vechten voor holebirechten - en bijgevolg een inclusieve samenleving - in het vervolg ook zouden willen rekening houden met pedofielen.

‘Ook pedofielen dienen onderdeel te zijn van de Pride en dienen welkom te zijn binnen de gemeenschap’, tweette de man daar al eerder over.

De mensen die de man aansprak, reageerden heftig en boos. ‘Er dreigde daardoor een verstoring van de openbare orde’, zei een politiewoordvoerder aan NOS. ‘Toen is besloten om de flyers tijdelijk in beslag te nemen.’ De politie vroeg de man om te vertrekken, wat hij aanvankelijk niet deed. Hij vertrok uiteindelijk toen de kaartjes in beslag waren genomen. Hij mag ze, volgens de politie, op afspraak weer gaan afhalen op het politiebureau.

Kinderbevrijdingsfront

Kinderbevrijdingsfront vecht naar eigen zeggen voor de rechten van nepiofielen, pedofielen, hebefielen en efebofielen, benamingen die verwijzen naar kinderen van 0 tot puberleeftijd. De organisatie benaderde de organisatoren van de Pride voor het evenement begon omdat ze een ‘bescheiden wenste deel te nemen’. ‘We kregen meteen het deksel op onze neus’, zegt een van hen aan De Telegraaf. ‘We werden meteen geassocieerd met criminelen en kregen het deksel keihard op onze neus. Dat is jammer.’

De man die zaterdag stond te flyeren, ging bijgevolg op eigen houtje naar de Pride. Kinderbevrijdingsfront heeft nog niet gereageerd op het incident.