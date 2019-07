Kanaries van STVV openen nieuwe seizoen met kater tegen Moeskroen

STVV opende de competitie met een pijnlijke thuisnederlaag tegen Moeskroen: 0-1. Het elftal van Marc Brys slaagde er niet in een vrijschopdoelpunt van Fabrice Olinga uit te wissen.

Enkele uren voor de aftrap stelde STVV nieuwkomer Yuma Suzuki nog officieel voor, maar in de basiself van Brys was er van nieuwkomers weinig te bemerken. Alleen Allan Sousa stond in de basis van de Kanaries. De roep naar versterkingen klinkt luid op Stayen, maar voorlopig vallen die geluiden in dovemansoren bij het Japanse bestuur. Bij Moeskroen haalde Alessandro Ciranni ook al niet de basiself, de Genkenaar moest tevreden zijn met een bankzitterstatuut van Bernd Hollerbach.

Vrije trap Olinga

Een matuur Moeskroen was niet van plan om zich in te graven op Stayen. Les Hurlus kwamen fris voor de dag op de kletsnatte kunstgras en trokken het laken naar zich toe. De bezoekers verdienden stilaan een voorsprong, maar het was een been van Godeau dat het leer tegen de buitenkant van de paal deed belanden. De Kanaries toonden veel vechtlust, maar leden te veel balverlies om voorin een rol van betekenis te kunnen spelen. De Kanaries verzopen letterlijk op Stayen, waar de regen met bakken uit de lucht viel.

Na een overtreding van Janssens haalde Fabrice Olinga vanaf zo’n twintig meter uit. De Kameroener krulde het leer verrassend over de muur en doelman Steppe, die aan de verkeerde kant stond, kon er enkel naar kijken: 0-1. Een fluitconcert aan de rust was het logisch gevolg voor een onmondig STVV.

Onklopbase Vasic

Aan de pauze greep Brys in door nieuwkomer Sousa naar de kant te halen voor Masoudi. Op het uur schrikte het thuispubliek wakker bij een vrijschop van Pol Garcia Tena, die via doelman Vasic de lat raakte. Meteen het eerste wapenfeit van de Kanaries in de wedstrijd. Maar ook in de tweede helft slaagde STVV er lange tijd niet in om de voet naast die van Moeskroen te zetten. De Henegouwers waren fysiek een maat te sterk voor de thuisploeg, maar daarna volgde toch de kentering.

Halverwege de tweede helft kwamen de Kanaries een tweede keer gevaarlijk voor de dag, maar doelman Vasic had een geweldige redding in huis op een schot van dichtbij van Balongo. Meteen daarna volgde een reuzenkans, maar zowel Balongo als Botaka konden de Servische doelman van Moeskroen niet kloppen. De Truiense kapitein kopte zowaar naast een leeg doel. In de slotfase stelde het elftal van Hollerbach de zege veilig.