Minder medische interventies op Tomorrowland

Er zijn gevoelig minder medische interventies gebeurd op het festivalterrein van Tomorrowland ten opzichte van de voorbije festivaldagen.

Dat meldt Kevin Beems van het Vlaamse Kruis, op basis van de meest recente balans die zaterdag rond 19.00 uur werd opgemaakt. In totaal voerde het Vlaamse Kruis al ongeveer 3.520 interventies uit. Ter vergelijking: vorige zaterdag waren dat er nog meer dan 5.000.

Van de 3.520 patiënten werden er 36 naar het ziekenhuis gebracht, hoofdzakelijk voor breuken en fracturen, al waren er ook enkele intoxicaties. Het UZA in Edegem en het AZ Sint-Maarten in Mechelen melden op zaterdag dat er geen ernstige gevallen zijn opgenomen. Alle patiënten werden ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis.

De daling in de interventies is volgens Kevin Beems van het Vlaamse Kruis te wijten aan het slechte weer. ‘Het is een pak minder warm dan het eerste weekend van Tomorrowland. Het is dus een rustige dag’, zegt Beems.

Drugs

Tijdens het vorige festivalweekend van Tomorrowland overleed een festivalganger aan de gevolgen van drugsgebruik. Nog vijf anderen werden opgenomen in de afdelingen intensieve zorg van de omliggende ziekenhuizen. Vorig jaar overleden ook al twee vrouwelijke festivalgangers van Tomorrowland door watervergiftiging na xtc-gebruik, in 2012 overleed een bezoeker aan een overdosis.

Tomorrowland drugsvrij maken, is volgens experts een illusie. ‘Als de remedie bestond, dan hadden festivals die allang toegepast.’