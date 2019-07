Beyoncé oogst kritiek met dieetvideo over ‘grootste nachtmerrie’

Als powervrouw en toonbeeld van zelfliefde een video delen over een zeer streng en veganistisch dieet, is dat onverantwoord? De fans van Queen B zijn verdeeld, columnisten zijn scherp.

In de documentaire Homecoming liet Beyoncé al zien dat haar curves en stem zichzelf niet magisch onderhouden. Maandenlang bereidde de zangeres zich tot in de puntjes voor op haar optreden op Coachella in april 2018. ‘Ik heb zoveel honger’, klinkt het zijdelings in de documentaire. ‘Ik ben dieper gegaan dan ik ooit voor mogelijk hield. En ik heb een belangrijke les geleerd: ik zal nooit ofte nimmer nog zo diep gaan.’

Een van de redenen waarom Beyoncé zoveel honger had, was het zeer strenge, veganistische dieet dat ze 22 dagen lang volgde voor haar optreden. Onlangs plaatste Beyonce de video ‘22 Days Nutrition’ op haar YouTube-kanaal en promootte de zangeres het dieet, waarvan ze nu ook het gezicht is op de desbetreffende website. In de video is te zien hoe ze op de weegschaal gaat staan voor ze aan het dieet begint: 79,3 kilogram weegt Queen B op dat moment. ‘Dit is de grootste nachtmerrie van elke vrouw’, zegt Beyoncé in de video. ‘De weg is nog lang. Laten we ervoor gaan.’

Vervolgens zien we hoe Beyoncé zichzelf klaarstoomt met intensieve work-outs, flinke porties groenten en veel zweet. ‘Wanneer je veganistisch eet, zal je zeker meer energie hebben’, luidt het. ‘En kijk eens wie in haar outfit past! Dank je. Dit is echt heel belangrijk. Ze komt terug (‘de oude Beyoncé’, red.). Ik kom terug.’

‘Ze verkoopt niet alleen een crashdieet, maar ook een leugen’

Fans reageren verdeeld op de promovideo die Beyoncé gedeeld heeft. Dat de powerzangeres van deze tijd slecht in haar vel zit wanneer ze op de weegschaal gaat staan na haar bevalling en aan een moordend tempo gaat diëten om weer ‘zichzelf te worden’, is een mismatch volgens vele fans. Op sociale media reageerden veel fans dan ook teleurgesteld. ‘Ik dacht dat zij eerder een campagne zou opstarten over body positivity of over plus-size’, is een vaak terugkerende klacht.

Laura Snapes, columniste bij The Guardian, spreekt over een ‘onmogelijk, beschadigend crashdieet’: ‘Beyoncé verkoopt niet alleen een crashdieet, maar ook een leugen.’ Snapes benadrukt dat de zangeres naast het dieet ook een leger aan professionals, coaches, trainers, medische hulpverleners én een nanny had om haar doel te bereiken. ‘De zangeres zwengelt zo een boosaardige dieetcultuur aan, maar is er tegelijkertijd ook het slachtoffer van.’ Bruce Y. Lee van Forbes is minder mild. Hij vraagt zich luidop af of ‘een brandende haai met een kettingzaag’ en ‘ontdekken dat een kat je vliegtuig bestuurt’ geen grotere nachtmerries zijn voor vrouwen dan de weegschaal. ‘For Bey’s sake’, schrijft de columnist, ‘Beyoncé beviel in juni 2017 nog van een tweeling. Je lichaam verandert tijdens de zwangerschap, en dat heeft een reden. Je kan het niet zomaar weer snel even veranderen zoals een Barbie-pop.’

De twee columnisten zijn het er, samen met hun collega’s, over eens dat Beyoncé de video niet had moeten lanceren. ‘Wat Beyoncé doet achter de schermen en hoe hard zij zweet, dat gaat ons niet aan’, besluit Y. Lee. ‘Jij (de lezer, red.) bent niet Beyoncé. En jij moet niet optreden op Coachella. Haast je niet rot om zwangerschapskilo’s te verliezen.’