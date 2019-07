Thorgan Hazard scoort (na defensief geklungel) in vlotte oefenzege van Dortmund, maar blesseert zich nadien

Borussia Dortmund heeft zaterdag vertrouwen opgedaan in een oefenpartij tegen Udinese. De Duitse grootmacht klopte de Italianen in het Oostenrijkse Altach met 4-1. Thorgan Hazard opende voor Borussia vroeg de score, maar moest kort nadien met een blessure van het veld. Dortmund gaf nog geen details over de ernst van de kwetsuur.

Hazard (6.) zorgde voor de vroege 1-0, toen hij geklungel van de Udinese-defensie afstrafte. Maar een handvol minuten later moest de Rode Duivel, die in de spits was gestart, met een pijnlijke grimas het terrein verlaten. Via Götze (19., pen.), Weigl (28.) en Brandt (44.) liep Dortmund nog voor halfweg uit tot 4-0. In de tweede periode, die enkele minuten vroeger afgefloten werd door hevige regen, redde Mandragora (76.) voor Udinese de eer. Axel Witsel viel bij de rust in.

De 26-jarige Hazard kwam deze zomer over van Borussia Mönchengladbach en is een van de topaankopen van Dortmund. Met hem in het team hopen de Borussen dit seizoen steviger weerwerk te bieden aan het schijnbaar ongenaakbare Bayern München. Dortmund leek vorige jaargang even op weg naar de Duitse titel, maar finaal ging de Beierse ploeg toch weer met de triomf lopen.