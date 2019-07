Egan Arley Bernal is morgen de eerste Colombiaan én Zuid-Amerikaan die de Ronde van Frankrijk wint. Een wedstrijd waar hij aanvankelijk als knecht zou worden uitgespeeld, wordt nu het grootste pronkstuk op zijn palmares. U mag nu al noteren: er zullen nog Tourzeges volgen voor de 22-jarige Colombiaan.

Sinds de opgave van Jasper Philipsen was Egan Bernal de jongste renner in het actuele Tourpeloton. Toch is het de benjamin die morgenavond op de Champs Elysées in het geel zal staan pronken. Hiermee ...