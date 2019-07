Massaprotest in Moskou hard neergeslagen: honderden arrestaties

De Russische autoriteiten hebben zaterdag honderden betogers opgepakt, die eisen dat oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad op 8 september.

Van ‘ik heb recht op mijn kandidaat’ over ‘eerlijke verkiezingen, nu’ tot ‘het is genoeg geweest met ons voor te liegen’: zaterdag verscheen, zonder een toelating van de autoriteiten, een protesterende mensenmassa voor het stadhuis van Moskou. Zij reageerden op de oproep van oppositieleider Aleksej Navalny en eisten dat de verkiezingen voor de gemeenteraad op 8 september ‘eerlijk en vrij verlopen’.

Foto: AP

Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van Moskou nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens de oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen. Een zestigtal oppositiekandidaten kunnen niet deelnemen aan de lokale verkiezingen in Moskou. Bovendien werden veel oppositiefiguren de afgelopen weken opgepakt. Ook Navalny zelf zit sinds woensdag in de gevangenis en heeft een celstraf van 30 dagen gekregen.

Honderden arrestaties

Tijdens de illegale betoging zaterdag had de politie de handen vol met het arresteren van de manifestanten. Dat gebeurde volgens verschillende Rusland-correspondenten 'zeer hardhandig'.

Volgens de Russische onafhankelijke krant, Novaja Gazeta, zijn er meer dan 600 mensen gearresteerd. Journalisten van AFP en DPA spreken over ‘meer dan 400’. In Rusland kan deelnemen aan een illegale betoging bestraft worden met dertig dagen cel.

Paniekvoetbal

Ook vorig weekend kwamen zo’n 10.000 betogers op straat in Moskou om te protesteren tegen de uitsluiting van enkele onafhankelijke kandidaten.

De gemeenteraad van Moskou, die 45 zetels heeft, is verantwoordelijk voor een zeer groot gemeentelijk budget - zeker in vergelijking met andere Russische steden - en is grotendeels in handen van regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin. Volgens waarnemers getuigt het buitenspel zetten van politieke kandidaten van paniekvoetbal en van groeiende bezorgdheid bij de autoriteiten over de neergaande populariteit van de heersende partij.

Foto: AP

Foto: AP

Foto: REUTERS