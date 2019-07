Kevin De Bruyne trefzeker bij afsluiter Aziatische tour Manchester City

Manchester City heeft zijn Aziatische tournee afgesloten met een zege tegen het Japanse Yokohama F. Marinos. Na het openingsdoelpunt van Kevin De Bruyne won de Engelse kampioen met 1-3.

Kevin De Bruyne opende de score voor Manchester City in de achttiende minuut met een strakke knal, nadat hij zich in de zestien knap vrijkapte. Keita Endo scoorde na 23 minuten de gelijkmaker voor de thuisploeg, maar door toedoen van Raheem Sterling, op aangeven van De Bruyne, en invaller Lukas Nmecha in de blessuretijd trok City aan het langste eind. De Bruyne werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

When he gets on that left foot... ??



?? 0-1 ?? #mancity pic.twitter.com/MrT5SbCPew — Manchester City (@ManCity) July 27, 2019

Voor City zit de rondreis er in Azië helemaal op. De Cityzens keren met lege handen terug naar Engeland. De Premier League Asia Trophy ging in de finale na strafschoppen van Wolverhampton Wanderers (0-0, 2-3 na strafschoppen). In de halve finale werd West Ham United geklopt met 4-1. Verder versloeg het team van De Bruyne Kitchee FC, de nummer vier van Hongkong, met 1-6.

De ploeg van coach Pep Guardiola kan zich nu volledig richten op de Community Shield, waar City het op 4 augustus opneemt tegen Liverpool, vorig seizoen runner-up in de Premier League.