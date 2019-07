Drama bij Ferrari tijdens kwalificatie, Lewis Hamilton op pole

Lewis Hamilton heeft de polepositie voor de GP van Duitsland veroverd. De kwalificatie op de Hockenheimring kenmerkte zich vooral door het drama dat zich afspeelde bij Ferrari.

The Mercedes pit wall are looking sharp in their retro outfits at least!#F1 ???? #GermanGP pic.twitter.com/EkRAPo3kms — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

Bij Mercedes vieren ze 125 jaar motorsport en dat doen ze op de Hockenheimring door zowel de mensen aan de pitmuur alsook de mecaniciens een historische outfit te geven.

Tijdens het eerste kwalificatiegedeelte kregen we meteen al een sensationele ontwikkeling. In plaats van aan een snel rondje te beginnen reed Sebastian Vettel met zijn Ferrari terug de pits in.

De Ferrari van Vettel werd in de garage geduwd en de motorkap werd van de wagen gehaald. Vlak voor het einde van Q1 stapte Vettel uit zijn wagen. Een klein drama dus voor Vettel want morgen zal hij de race als allerlaatste moeten aanvatten.

Tijdens Q2 zagen we ook bij Max Verstappen problemen. De Nederlander deed zijn beklag over een motorprobleem en kwam opnieuw de pits binnen.

Even later slaagde Verstappen er in tegenstelling tot Vettel wel in om opnieuw op de baan te gaan en alsnog een snelle ronde neer te zetten. Voor Verstappen was het voldoende voor een plaatsje in Q3, al waren er wel bezorgde blikken bij Red Bull.

Bovenaan was het Hamilton die de snelste tijd liet noteren met zo'n twee tienden voorsprong op Charles Leclerc in de Ferrari. Ook Verstappen, Bottas en Vergne moesten minder dan drie tienden toestaan. De voorbode van een spannende strijd om de pole in Q3?

Bij het begin van Q3 was er nog meer drama bij Ferrari. Ook bij Charles Leclerc begonnen ze aan de wagen te sleutelen en net als Vettel moest ook Charles Leclerc uitstappen. Geen snelle tijd dus voor Leclerc en daarmee verdween één van de favorieten voor de polepositie uit de strijd om de pole.

Op hetzelfde moment stormde Lewis Hamilton naar een voorlopige besttijd van 1:11.767, waarmee hij meer dan drie tienden sneller was dan Verstappen. Teamgenoot Valtteri Bottas moest meer dan vier tienden toestaan.

Tijdens de tweede snelle run slaagde geen van de toppers erin om Hamilton nog te bedreigen voor de pole. Hamilton start daardoor van op de pole met naast hem Max Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas op de derde plaats.

Voor Ferrari wordt het na het drama tijdens de kwalificatie een moeilijke race. Charles Leclerc en Sebastian Vettel vertrekken immers van op de tiende en twintigste plaats.

1. L. Hamilton Mercedes 01:12.852 01:12.149 01:11.767 19

2. M. Verstappen Red Bull 01:12.593 01:12.427 01:12.113 17

3. V. Bottas Mercedes 01:13.075 01:12.424 01:12.129 19

4. P. Gasly Red Bull 01:12.991 01:12.385 01:12.522 15

5. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:13.066 01:12.519 01:12.538 18

6. R. Grosjean Haas 01:13.146 01:12.769 01:12.851 20

7. C. Sainz Jr. McLaren 01:13.221 01:12.632 01:12.897 21

8. S. Pérez Racing Point 01:13.194 01:12.776 01:13.065 15

9. N. Hulkenberg Renault 01:13.186 01:12.766 01:13.126 15

10. C. Leclerc Ferrari 01:12.229 01:12.344 9



11. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:13.170 01:12.786 15

12. K. Magnussen Haas 01:13.103 01:12.789 11

13. D. Ricciardo Renault 01:13.131 01:12.799 12

14. D. Kvyat Toro Rosso 01:13.278 01:13.135 15

15. L. Stroll Racing Point 01:13.256 01:13.450 15



16. L. Norris McLaren 01:13.333 9

17. A. Albon Toro Rosso 01:13.461 9

18. G. Russell Williams 01:14.721 11

19. R. Kubica Williams 01:14.839 11

geen tijd:

20. S. Vettel Ferrari 1

