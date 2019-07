Hysterie en massagevecht op cruiseschip door clown

Tijdens een feestje op een cruise naar de Noordse fjorden werd ‘buitensporig veel geweld’ gebruikt tegen een passagier die zich had verkleed als clown.

Een feestje op de laatste avond van een cruisetrip naar de Noorse fjorden is vrijdag in de vroege uurtjes ontspoord. Aanleiding was een van de passagiers die verkleed als clown opdook, wat op de zenuwen werkte van passagiers die deze cruise net geboekt had omdat er geen kostuums toegelaten waren. Anderen werden dan weer hysterisch omdat ze bang zijn voor clowns. Dat meldt de Britse journalist Richard Gaisford, die aan boord van de cruise was, zaterdag op Twitter.

‘Er werd met borden en meubilair gegooid en sommige passagiers waren zo bang dat ze zich verstopten’, aldus Gaisford. ‘Er werd veel alcohol geconsumeerd. Mensen verloren zichzelf volledig toen ze de clown zagen. Er was overal bloed in de zaal. Passagiers die wegrenden, vertelden me dat ze geschokt waren.’

Voor de laatste dag van de cruise werden de personen betrokken bij het geweld opgesloten in een kajuit. Zaterdagochtend is het schip in Southampton aangekomen, waar de amokmakers werden opgewacht door de politie. ‘Er zijn agenten aanwezig nadat een groot aantal mensen werd aangevallen’, zegt een woordvoerder van de politie aan de BBC. ‘Het incident deed zich voor op vrijdag in de vroege uurtjes, toen P&O’s Britannia op weg was van Bergen naar Southampton.’