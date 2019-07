Een vrouw is in de buurt van de Internationale luchthaven van Chiang Mai afgelopen zondag met het nodige geluk ontsnapt aan erger. De toeriste stond op het punt om de Thaise luchthaven binnen te gaan toen haar rugzak plots vuur vatte. De boosdoener: een powerbank die in de tas was ontploft.

Met de bewakingsbeelden willen de lokale autoriteiten passagiers waarschuwen voor de mogelijke gevaren wanneer je reist met een powerbank in je bezit. “Uit de overblijfselen van het apparaat werd duidelijk dat een kortsluiting heeft geleid tot de explosie”, verklaarde een woordvoerder van de luchthaven.