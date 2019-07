Gentse Feesten moeten het met bijna 200.000 bezoekers minder stellen

Door de hitte van de afgelopen dagen, halen de Gentse Feesten niet de bezoekersaantallen van vorig jaar. Het een rampeditie noemen, is overdreven.

Na acht dagen Gentse Feesten staat de teller zo op 780.000 bezoekers. In 2018 stond het totaal na acht dagen op 970.000 feestvierders. ‘Maar de bezoekers bleven wel telkens langer. Bovendien is er ook iets meer plaats aan de bars en door het warme weer drinken de mensen ook meer’, zegt Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A). ‘Op dat vlak hebben we dus geen klachten.’

Daarnaast is de hitte nu voorbij. ‘We merken dat de Feesten zich aan het herpakken zijn.’

Maar regenweer en onweer zijn natuurlijk ook geen publiekstrekkers.

‘De hulpdiensten en pleinorganisatoren zullen de situatie voortdurend opvolgen en zo nodig maatregelen treffen’, zegt Storms. De scheepvaartpolitie roept bezoekers die met een bootje naar de Feesten komen op om tijdens het onweer best uit het water te komen, en niet te schuilen onder een boom, maar beter onder een brug.

