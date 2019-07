Even doken geruchten op dat de beslissende bergrit vandaag niet zou kunnen doorgaan door aanhoudend slecht weer aan de aankomstplaats Val Thorens. Maar de organisatie is formeel: de rit wordt niet geannuleerd. De slotklim kan wel worden ingekort.

Na de stopzetting van de 19de rit in de afdaling van de Col de l’Iseran door de weersomstandigheden, heeft Tourorganisatie ASO beslist om vandaag de 20ste etappe en laatste Alpenrit in te korten wegens te gevaarlijk. Geen drie cols op het menu, maar slechts 59 kilometer met finish op Val Thorens. In de geschiedenis van de Tour werden er overigens maar drie keer nog kortere etappes georganiseerd.

Toch doken er vanmiddag geruchten op dat de rit zou worden geschrapt. Een onweer hield vanmiddag lelijk huis op Val Thorens. Daar regende het pijpenstelen. Er was zelfs sprake van hagelbuien en modderstromen.

De Tourdirectie verspreidde kort na de middag volgend bericht: ‘ Op dit moment is het weer bij de start goed genoeg om te gaan rijden, ondanks de regen. We gaan sowieso starten en kijken tijdens de etappe of het nog veilig genoeg is om naar boven te gaan. Als blijkt dat ingrijpen noodzakelijk is, zoals tijdens de rit van gisteren, dan zullen we dat doen. De veiligheid van de renners gaat boven alles.’

Maar ASO houdt een slag om de arm. De France tv meldt dat als het weer werkelijk te slecht is, de rit wordt ingekort en de finish 11,5 km lager op de slotklim naar Val Thorens wordt getrokken.

De beslissing zal worden genomen in Moutiers, wanneer de rennes 24 km hebben afgelegd.

Het lijdt geen twijfel dat de Tourdirectie niet gemakkelijk zal beslissen de laatste bergrit te annuleren. Het zou betekenen dat de winnaar van gisteren – in een ingekorte rit – meteen eindwinnaar wordt, de Colombiaan Egan Bernal dus. Dat het moeilijk wordt om de wedstrijd in beeld te brengen, is alvast een feit. ‘De vliegtuigen en helikopters die instaan voor de verbindingen, zullen normaal wel worden ingezet. Maar door de onweersbuien zal het signaal wellicht zeer onstabiel zijn’, meldt Sporza.

Ook vorige aankomst op Val Thorens won Colombiaan

De start wordt straks gegeven om 14.30 uur in Albertville en brengt het peloton naar Val Thorens, de slotklim van 33,4 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5 procent tot op 2365 meter hoogte. Slechts één keer eerder arriveerde de Tour op deze top, in 1994, toen de Colombiaan Nelson Rodriguez won. De huidige leider in het klassement is ook een Colombiaan.

Wat staat wel nog op het spel? Het geel, al lijkt Egan Bernal op deze slotklim in het voordeel. In zijn thuisland werkt hij immers regelmatig lange trainingen af op cols van 30 kilometer. De kans dat Bernal nog kraakt, is klein.

Julian Alaphilippe staat op 45 seconden, ploegmaat Geraint Thomas op 1:11, maar die legde zich al neer bij de heerschappij van Bernal en stelde dat hij de Colombiaan zal helpen aan de eindzege. Strijd moet verwacht worden van Alaphilippe, heeft hij nog iets in de benen? Steven Kruijswijk, op 1:23 op een vierde plaats, 12 seconden van het podium, en de Duitser Emanuel Buchmann, op 1:50, zullen ook nog hun kans willen gaan. Toch zeker om het podium in Parijs te halen.

Aan de finish zijn trouwens nog bonificatieseconden te halen voor de eerste drie. Ook dat kan voor bijkomend spektakel zorgen in een klassement waar de tijdsverschillen niet zo groot zijn.

De volgende maillot jaune kennen we omstreeks 16.30 uur. Morgen is het aan de sprinters in Parijs. Het is een ongeschreven wet dat in de laatste rit de gele trui niet meer wordt aangevallen.