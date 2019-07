Code oranje: KMI waarschuwt voor zwaar onweer

Vanaf vanmiddag tot zondagmorgen geldt in Vlaanderen code oranje. Er worden onweersbuien verwacht die lokaal hevig kunnen zijn.

Code oranje beteknt kortweg: wees voorzichtig. Er is immers gevaar op veel neerslag op korte tijd, hagel en in iets mindere mate felle windstoten, zegt het KMI. Plaatselijk kan er meer dan 50 liter per vierkante meter vallen.

Voor niet-dringende brandweerinterventies is het noodnummer 1722 geactiveerd.

In de loop van zondagnamiddag wordt het weer rustiger. De rest van de week wordt nog meer nattigheid verwacht.

Vrijdagavond trokken al zware onweersbuien over Limburg. Een windhoos trok door Bree en blies de daken van enkele woningen weg. In Heusden-Zolder belandde een boom op de N729, waardoor de uitrit Zolder-Terlaemen en de oprit 27 versperd raakten. In Zonhoven was er een blikseminslag op een woning, net als in Lanaken.

Vlakbij, in Eindhoven, werd de luchthaven zelfs een tijdlang gesloten.

De parken en de begraafplaatsen van de stad Brussel zijn trouwens al sinds 11.30 uur vrijdagochtend gesloten. Dat blijft zo tot zondag.