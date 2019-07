Stopgezette Touretappe krijgt mogelijk nog een staartje: Jumbo-Visma vecht tijdsmetingen bovenop de Col de l’Iseran aan

Jumbo-Visma, het team van Steven Kruijswijk en Laurens De Plus, gaat de tijdsmetingen op de Col de l’Iseran aanvechten. “Steven heeft vijf seconden minder achterstand op Egan Bernal dan de jury zegt”, vertelde ploegleider Merijn Zeeman vanmorgen bij VTM Nieuws. Kruijswijk staat momenteel vierde in het klassement.

LEES OOK.Patrick Lefevere zwemt tegen de stroom in over neutralisatie Touretappe: “Het klassement is verkracht”

De negentiende etappe richting Tignes werd vrijdag stilgelegd door noodweer in de afdaling van de Col de l’Iseran. Het hagelde op bepaalde plaatsen hard en op één locatie werd de weg zelfs versperd door een modderstroom, waarna de jury besliste om de etappe stop te zetten. De tijdsverschillen werden opgenomen op de top van de Col de l’Iseran. Egan Bernal (INEOS) kwam daar als eerste voorbij en nam zo in één klap ook de gele trui over van Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Vijf tellen te veel

De tijdsverschillen bovenop de Iseran bleken dus beslissend, maar volgens Jumbo-Visma is bij de handmatige metingen een fout gebeurd. Hun kopman Steven Kruijswijk zou volgens de ploeg vijf seconden vroeger op de top gepasseerd zijn. Volgens de jury kwam de Nederlander 1 minuut en 3 seconden na Bernal over de top, terwijl Jumbo-Visma zegt dat dat 58 seconden waren.

Vijf seconden lijkt weinig, maar elk beetje tijd telt zo vlak voor het einde van een Tour met minieme tijdsverschillen. Kruijswijk staat na negentien etappes op de vierde plek in het klassement, op 1’28” van gele trui Bernal. Daarmee heeft Kruijswijk dus nog een kleine kans op Tourwinst. Bovendien volgt hij op amper 12 seconden van titelverdediger Geraint Thomas (INEOS), die momenteel de derde en laatste podiumplaats in handen heeft, en ook mindere klimmer Alaphilippe staat nog voor Kruijswijk in het klassement. Met enkel nog de ingekorte rit richting Val Thorens en het traditionele sprintersdefilé in Parijs op het menu, kunnen die vijf seconden zomaar eens cruciaal blijken.