Marokkaanse zeemacht redt 242 migranten van opblaasbare boten

De Marokkaanse zeemacht heeft 242 migranten gered die in nood waren geraakt in de Straat van Gibraltar, die Europa en Afrika verbindt.

De migranten, onder wie 50 vrouwen en 12 minderjarigen, waren onderweg naar Europa op verschillende opblaasbare boten, aldus het Marokkaanse persagentschap MAP. Sommigen kregen medische bijstand op de schepen van de zeemacht, die hen weer naar Marokko brachten.

Marokko wordt sinds een paar jaar gebruikt als toegangsweg voor duizenden Afrikanen die via Spanje Europa willen bereiken. In 2018 maakten bijna 117.000 migranten de gevaarlijke oversteek per boot. Dat waren er 55.700 minder dan het jaar ervoor.