Brussel wil weten of vrouwen anders fietsen dan mannen

Pro Velo lanceert in Brussel een onderzoek om na te gaan of vrouwen anders de fiets gebruiken en denken over fietsen dan mannen. De kennis kan gebruikt worden om het Brusselse fietsbeleid op te baseren, zo schrijft de website bruzz.be.

De fietsorganisatie Pro Velo heeft een enquête klaar die vrouwen, gaande van geoefende fietsers tot fietsweigeraars, vragen stelt over hun fietsgedrag.

Pro Velo wil hun trajectkeuzes analyseren en kijken of er daarom aanpassingen nodig zijn aan de fietsinfrastructuur (fetspaden, stallingen...). Vorig jaar bleek immers dat van alle fietsers in Brussel slechts 35 procent een vrouw is. Pro Velo wil weten hoe dat komt en welke oplossingen er zijn om het aantal fietsende vrouwen te verhogen.

De enquête vraagt de deelnemers onder meer waarom ze weinig de fiets gebruiken. Is het vanwege de hoogteverschillen in Brussel, het weer, de luchtvervuiling, een gevoel van onveiligheid in het verkeer, geen zin in zweten en gekreukte kledij, geen fietsstalling..?

Na de enquête worden de deelneemsters eventueel uitgenodigd tot een discussiegroep.