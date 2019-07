Brussels museum bergt Rembrandt op na vochtproblemen

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel hebben negen zalen moeten sluiten wegens vocht op de muren, zo meldt de VRT.

De sluiting is extra pijnlijk omdat de zalen met Hollandse meesters nog maar enkele maanden open waren na een jarenlange renovatie. Het was de trots van het museum.

Uit voorzorg werden enkele schilderijen, waaronder meesterwerken van Rembrandt en Frans Hals, weggenomen of afgeschermd met folie. De vochtplekken zouden te wijten zijn aan problemen met het systeem dat de luchtvochtigheid regelt.

Dat systeem wordt nu aangepast en de musea hopen dat de zalen begin september weer opengaan. Het nieuwe systeem moet immers eerst nog enkele weken getest worden na de herstelling.

De woordvoerster van de musea reageerde ontgoocheld op de VRT radio. ‘We hadden 35 procent meer bezoekers en iedereen was erg enthousiast na de renovatie.’ Maar dit nieuws is opnieuw slechte reclame voor het museum dat de afgelopen jaren al vaker in de media kwam met verouderde, lekkende daken bijvoorbeeld.

De verantwoordelijkheid voor de nieuwe tijdelijke sluiting ligt bij de Regie der Gebouwen, niet bij het museum zelf.

De Regie der Gebouwen erkent de problemen. ‘Bij de renovatie van de zalen is er een fout gebeurd bij de installatie van de klimaatregeling, die fout ligt bij een onderaannemer van onze aannemer. De museummedewerkers hebben op een bepaald moment condens opgemerkt, die hier en daar zichtbaar was op de muren van de zalen.’

De kunstwerken zijn op geen enkel moment echt in gevaar geweest, benadrukken zowel het museum als de Regie der Gebouwen.