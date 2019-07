Trump heeft belangrijke overwinning te pakken voor bouw muur

Het Hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor de Amerikaanse president Trump om 2,5 miljard dollar uit het budget van Defensie te halen en het geld te gebruiken voor de controversiële muur aan de grens met Mexico.

De rechters gingen daarmee in op een verzoek van de advocaten van Trump en deden met een nipte 5-4 meerderheid een eerdere beschikking van een federale rechter in Californië teniet.

Bij de stemming volgde het Hooggerechtshof volgens CNN de ‘ideologische lijnen’ binnen het Hof, waar de rechters in de meerderheid zijn die door de Republikeinen zijn benoemd. De beslissing is in elk geval een mooie overwinning voor Trump.

De president reageerde via Twitter al uitgelaten op de uitspraak. ‘Big WIN for Border Security and the Rule of Law!’ (Een grote OVERWINNING voor de veiligheid aan de grenzen en de rechtsstaat)

Trump riep medio februari nog de noodtoestand uit om zonder goedkeuring van het Congres de bouw van een muur aan de grens met Mexico te kunnen financieren. Het Congres wilde de president de benodigde som daarvoor niet geven. Door de noodtoestand uit te roepen, wilde Trump extra miljarden dollars uit de potjes van andere departementen aanspreken.

Lagere rechtbanken hadden dat verboden, maar het Hooggerechtshof verwijst die beslissingen naar de prullenmand.

De VS-president wil harder optreden tegen illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel, maar stoot daarbij steeds opnieuw op juridische hindernissen. De bouw van een muur aan de grens met Mexico was een belangrijke campagnebelofte van Trump.

Dat geld komt dus van Defensie, onder meer uit budgetten voor rekrutering, opleidingen en materieel.