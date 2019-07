Rees-Mogg bant de woorden ‘very’ ‘hopefully’ en ‘equal’

Jacob Rees-Mogg, de nieuwe leider van het lagerhuis, heeft een paar opmerkelijke regels uitgevaardigd voor het personeel van het Brits parlement.

Jacob Rees-Mogg werd gisteren door premier Johnson aangesteld als Leader of the House of Commons, dat is de man die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis (en niet te verwarren met Jonh Bercow, de man die de voorbije weken zo vaak ‘order’ moest roepen).

Rees-Mogg is naast brexiteer ook ‘every inch a gentleman’ en erg conservatief.

Hij heeft in zijn nieuwe functie al meteen van zich laten spreken en een stijlgids opgesteld voor het personeel. ITV News kon er de hand op leggen.

In de gids vraagt Rees-Mogg het personeel om alle mannen in het lagerhuis die geen titel dragen voortaan het suffix Esq. te geven van ‘Esquire’. Ze dienen ook het Brits-Amerikaans maatsysteem te gebruiken. Geen meter, centimeter, liter of gram meer maar inch, foot en ounce en gallon.

Voorts vraagt hij de grootste precisie van zijn personeel en eist hij ‘CHECK your work’. Voorts wil hij dat ze een aantal woorden achterwege te laten zoals ‘ongoing’ (voortdurend of lopend) en ‘hopefully’ (hopelijk). Hij wil ook een dubbele spatie na een punt en geen komma na het woord ‘and’.

Voor alle duidelijkheid: Rees-Mogg heeft de regels niet vannacht op een drafje bedacht nadat hij werd aangesteld door Johnson. De regels bestaan al een tijdje binnen zijn team in zijn kiesdistrict North East Somerset.

Andere woorden die hij wil bannen zijn ‘very, due to (wegens), unacceptable (onaanvaardbaar), equal (gelijk), yourself, lot, got, speculate (speculeren), ascertain (vaststellen) en disappointment (ontgoocheling)’. Een uitleg geeft de Britse pers niet maar allicht vindt Rees-Mogg dat dit stopwoorden zijn die te pas en te onpas worden gebruikt. Idem voor ‘I am pleased to learn’ (ik ben blij te vernemen) en ‘I understand your concerns’ (ik begrijp uw bezorgdheden).

Het kabinet van Rees-Mogg wou niet reageren op het gelekte document. The Guardian weet dat Rees-Mogg al vaak gezondigd heeft tegen zijn regels. De officiële transcriptie van de parlementaire werkzaamheden bevat ongeveer 700 voorbeelden van momenten waarop Rees-Mogg zelf een verbannen woord gebruikt, zegt de krant.