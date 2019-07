NMBS moet heel wat treinritten schrappen door staking zaterdag

Vannacht om 3 uur leggen de treinbegeleiders aangesloten bij de onafhankelijke spoorbond OVS het werk neer tot zondagmorgen om 3 uur. De NMBS zegt dat ongeveer 60 procent van de treinen zaterdag wel rijdt.

Aanleiding voor de staking is een conflict over het opnemen van vakantiedagen. Volgens de onafhankelijke spoorvakbond OVS kunnen de conducteurs nauwelijks vakantie nemen omdat er gewoon te weinig treinbegeleiders zijn. Volgens hen moeten velen zes dagen of zeven dagen na mekaar werken voordat ze één dag kunnen recupereren.

De vakbond eist de garantie om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen. Woordvoerder Pascal Dumont zei eerder: ‘Onze verloven moeten worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Nu worden ze te vaak geweigerd of op het laatste moment geannuleerd.’

Overleg daarover werd eerder deze week afgebroken door de OVS.

De socialistische en christelijke vakbond staken morgen niet mee. Het ACOD wijst erop dat de directie eerder deze maand heeft toegezegd om met een oplossing te komen, en dat de procedures daarvoor lopen. Bovendien betreurt het ACOD dat OVS op eigen houtje werkt. ‘Als ze de 15 procent toegekend verlof vroeger willen bereiken, dan moeten ze net met ons samenwerken om tot oplossingen te komen’, aldus nationaal secretaris Gunther Blauwens.

Ook ACV-Transcom is die mening toegedaan. Luc Piens, algemeen sectorverantwoordelijke spoorwegen bij de vakbond: ‘De NMBS gaat akkoord om toekomstgericht de toekenning van 15 procent verlof te garanderen in de standplaatsen waar dit nu niet het geval is. Hierbij zijn de nodige aanwervingen onontbeerlijk. We onderhandelen verder met de NMBS om de aanwervingsprocedures te verbeteren om zo de instroom te versterken.’

De NMBS erkende eerder deze week het probleem. ‘Voor onze treinbegeleiders is het inderdaad niet altijd even makkelijk om tijdens de zomervakantie verlof op te nemen’. De spoorwegen doen volop aanwervingen maar dat vergt tijd.

Drie op de vijf treinen zal rijden

De NMBS heeft een alternatieve dienstregeling uitgewerkt voor zaterdag. Dat kan omdat de bonden enkele dagen op voorhand moeten laten weten wie zal werken op een stakingsdag en wie niet.

Van en naar de kust rijden zaterdag de meeste IC-treinen. Het gaat om de treinen tussen Eupen en Oostende en de treinen tussen Genk en Blankenberge. Deze treinen stoppen in verschillende grote stations. Er is ook goed nieuws voor wie naar de Gentse Feesten wil, want die treinen stoppen ook in Gent-Sint-Pieters.

Voor Tomorrowland rijden overdag alle S-treinen van en naar het station van Boom en ook de drie extra nachttreinen, die na elke festivaldag van Boom naar Antwerpen sporen, worden ingezet.

In een aantal kleinere stations zullen zaterdag door de staking amper of geen treinen stoppen. NMBS raadt reizigers aan hun reis zorgvuldig te plannen. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de online routeplanner van de NMBS, waar op de alternatieve treindienst sinds vrijdagochtend al te zien is.