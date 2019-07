Trump dreigt Franse wijn extra te belasten als vergelding voor digitaks

Donald Trump heeft vrijdag de Franse president Emmanuel Macron ‘domheid’ verweten. De Amerikaanse president dreigt ermee Franse wijn zwaarder te belasten als vergelding voor de taks die Frankrijk oplegt aan internetreuzen zoals Google, Amazon, Facebook en Apple.

‘Frankrijk heeft een digitaks opgelegd aan onze grote Amerikaanse technologiebedrijven. Als iemand hen zou moeten belasten, zou het hun land van oorsprong moeten zijn, de VS’, tweette Trump. ‘We zullen binnenkort een serieuze tegenmaatregel nemen na de dwaasheid van Macron. Ik heb altijd gezegd dat de Amerikaanse wijn beter is dan de Franse.’

Trump is zelf goed vertrouwd met de wijnwereld. In 2011 kocht hij in Virginia een wijnmakerij, die hij omdoopte tot Trump Winery. Een jaar later droeg hij dat bedrijf over aan zijn zoon Eric.

Digitaks

De digitaks is van toepassing op internetgiganten die wereldwijd een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro en in Frankrijk minstens 25 miljoen euro omzet halen. Hen wordt een omzetbelasting opgelegd van 3 procent.

De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies. Volgens Parijs zal een dertigtal ondernemingen moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf.