Alaphilippe berust: ‘Ik denk niet dat ik geel nog terugwin’

Na 14 dagen in het geel is Julian Alaphilippe zijn trui kwijt. In een turbulente etappe die werd gestaakt door noodweer verloor de Fransman het geel aan de Colombiaan Egan Bernal. Hij lijkt er zich bij neer te leggen.

Julian Alaphilippe reageerde kort bij France Television op de stopzetting van de etappe en het verlies van de gele trui. ‘Ik denk niet dat ik het geel nog terug kan winnen’, verklaarde hij. ‘Vandaag waren andere jongens sterker en ik moest hen laten rijden. Dat is koers.’

‘Het was een droom om deze gele trui te dragen, ik heb die langer gedragen dan ik ooit voor mogelijk hield. Ik heb de voorbije weken altijd alles gegeven, het maximum. Ik heb ervoor geknokt op de Col de l’Iseran, zoals ik dat ook zou doen in de afdaling en zelfs in de wagen die me nu naar het hotel brengt blijf ik mijn vechtlust behouden, maar ik verwachtte wel ergens dat ik die trui op het einde van de dag zou verliezen. Ik denk niet dat ik hem nog terug kan winnen. De uitslag? Ik wacht nog op nieuws, maar veel zal dat niet veranderen. Ik weet al min of meer hoeveel tijd ik verloren heb.’

Alaphilippe heeft nu 45 seconden achterstand op Egan Bernal in het klassement.

‘Dat is nu zo, ik heb nooit gezegd dat ik de Tour zou winnen, maar wel heb ik altijd alles gegeven, heb ik de trui alle eer aangedaan en ben ik boven mezelf uitgestegen. Ik wil iedereen die me gesteund heeft bedanken, het publiek ook. Ik werd gedragen door de warmte, de gekte die draait rond de gele trui, ik moet iedereen uit de grond van mijn hart bedanken. En zoals ik altijd al heb gezegd, ook al verlies ik nu de trui, dit blijft een exceptionele Tour waar ik zeer trots op ben.’