Ritverslag: zo pakte Bernal de gele trui af van Alaphilippe

De tweede Alpenetappe met aankomst in Tignes kende een sensationele ontknoping. Sneeuwval en modderstromen in de afdaling van de Iseran zorgde ervoor dat de directie verplicht werd de etappe stil te leggen. De verschillen op de Iseran tellen waardoor Egan Bernal alsnog de gele trui nam.

Kon Julian Alaphilippe ook de tweede slag in de Alpen overleven? Het was eens te meer de vraag van de dag tijdens de etappe van Saint-Jean-de-Maurienne naar skioord Tignes. Slechts 126 kilometer maar onderweg stond wel de beklimming van de Iseran op het programma, naar een hoogte van 2770 meter en tevens het dak van deze Tour, en een aankomst in Tignes na een klim van eerste categorie.

Vanuit startplaats Saint-Jean-de-Maurienne, gelegen op een hoogte van om en bij de vijfhonderd meter, was het direct klimmen en bleef de weg stelselmatig stijgen tot… de top van de Iseran. Welk scenario zouden de klassementsrenners volgen? Zouden zij iemand meesturen in een vroege vlucht om dan later als springplank te gebruiken. Of zou er gewacht worden op de echte beklimming op de flanken van de Iseran zelf. Van de top van het dak van de Tour was het immers nog maar 37 kilometer tot aan de finish, met een lange afdaling en een slotklim van ‘slechts’ zeven kilometer aan zeven procent gemiddeld.

Vier renners kozen voor de vroege aanval. ‘Slechts’ vier maar met Daniël Martin, Vincenzo Nibali, Jesus Herrada en Pelle Bilbao reden er wel meteen enkele grote namen voor het peloton uit, zonder enig gevaar voor de gele trui van Julian Alaphilippe weliswaar. Nog renners probeerden de oversteek te maken maar ook het peloton liet niet begaan. Wat volgde was een kilometerlange strijd tussen de vluchters en de renners die mee in de goede vlucht wilden geraken. Tim Wellens, opvallend goed hersteld, reed opnieuw een prima openingsfase terwijl de bollentrui van Romain Bardet achteraan in de problemen werd gemeld.

Foto: AFP

Opgave Pinot

En dan sloeg het drama toe. Thibaut Pinot moest zich laten behandelen door de wedstrijddokter. Hij kreeg een strak verband om de linkerdij, net boven de knie. De ritwinnaar van de Tourmalet leed duidelijk pijn en liet het peloton met de favorieten al snel rijden. Volgens bepaalde bronnen had hij de dag voordien de knie gestoten en daar een spierscheur aan overgehouden. Het verwachte drama voltrok zich op 85 kilometer van de finish: een huilende Pinot stapte van de fiets en nam plaats in de volgwagen van Groupama-FDJ.

Op naar de Iseran. De vier vooraan hadden intussen het gezelschap gekregen van een ruime pelotonnetje met Valverde en Rigoberto Uran als de belangrijkste namen. Ook Laurens De Plus en in laatste instantie Thomas De Gendt kwamen vooraan aansluiten. Te gevaarlijk, vonden ze bij Ineos en dus werd het tempo in het peloton van de favorieten strak gehouden onder impuls van een onvermoeibare Castroviejo. Het strakke tempo vooraan zorgde voor slachtoffers: onder anderen Mollema en ook Thomas De Gendt werden overboord gegooid, Marc Soler liet zich uitzakken tot in de groep der favorieten.

Op de Iseran nam Ineos duidelijk de touwtjes in handen. Van Baarle zorgde al meteen voor een strak tempo waarmee de groep der favorieten al snel werd uitgedund tot een kleine vijftien renners. Van Baarle werd afgelost door Poels, voor Enric Mas ging het plots ook te snel. Zo kwam Alaphilippe al vrij vlug alleen te zitten. Ook voor Nairo Quintana, de winnaar van gisteren, ging het ineens veel te snel.

De toppers waren alvast niet zinnens om zo lang te wachten als gisteren. Deze keer was het Geraint Thomas die als eerste versnelde. Zijn poging droeg niet ver maar werd meteen overgenomen door Kruijswijk. En toen die werd ingerekend was het aan Egan Bernal om zijn duivels te ontbinden. Alaphilippe moest meteen afhaken en ging verstandig genoeg op zoek naar zijn eigen tempo. Vooraan geraakte Bernal helemaal in de kop van de wedstrijd, De Plus liet zich uitzakken tot bij Kruijswijk en zorgde ervoor dat de kloof tussen de groep Bernal en de groep Kruijswijk niet te groot werd. De kloof met Alaphilippe steeg snel tot boven de minuut.

Foto: sporza

Gele trui kwijt

Bernal reed als ontketend naar boven. Op de top van de Iseran had Bernal al een minuut voorsprong op de groep met Kruijswijk, Alaphilippe volgde al op meer dan twee minuten en was zijn gele trui virtueel kwijt. Kon de gele trui de afdaling gebruiken om tijd goed te maken? Bernal, een ex-mountainbiker, bewees ook dat hij goed kon dalen en was in de afdaling ook nog alert genoeg om te eten en te drinken. In de afdaling kreeg hij bovendien ook nog het gezelschap van Simon Yates, de laatste overblijver uit de grote kopgroep. Hiermee kreeg Bernal ook nog een gezel voor de paar vlakke kilometers die er nog aan zaten te komen.

En plots was er paniek in de karavaan. Sneeuwval - we liegen niet - zorgde ervoor dat de Tourdirectie de wedstrijd moest stilleggen. De tijdsverschillen op de Iseran worden gebruikt om het klassement te bepalen waardoor Bernal alsnog met de gele trui werd beloond voor zijn inspanningen.