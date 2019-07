Zo worden filmpersonages ouder

Canvas kiest voor een moderne klassieker, waarvoor acteurs jarenlang werden opgevolgd. Maar filmliefhebbers die iets anders willen, kunnen ook kiezen voor een eerbetoon aan Rutger Hauer of de verfilming van het drama in Utoya.

Ter Zake (Canvas, 20.00-20.30 uur)

Terzake heeft onder meer aandacht voor de regeringsvorming en de gesprekken die daarbij al dan niet zouden gevoerd worden. Bart Brinckman (De Standaard) en Martin Buxant (Les News 24) geven hun kijk op de zaken.

Boyhood (Canvas 21.05-23.45 uur)

Krachttoer van Richard Linklater, waaraan hij twaalf jaar filmde, zodat je de personages op het scherm ouder ziet worden. Een meesterwerk volgens de ene, oeverloos gemekker volgens de andere. Het is altijd wat met de andere.

Utoya 22. JULI (NPO 3 22.30-0.05 uur)

Haast ondraaglijk spannende reconstructie van het bloedbad dat Anders Breivik aanrichtte op het Noorse eiland Utøya, in 2011. Hij schoot er koudweg 69 jongeren dood.

Blind Fury (Caz 20.40-22.10 uur)

Caz past zijn programmering aan om Rutger Hauer te eren. Dat is sympathiek, alleen doet de zender dat met een van Hauers mindere films, waarin hij wel de hoofdrol speelt. Die van een blinde Vietnamveteraan die zonder met de ogen te knipperen vijanden aan mootjes hakt. There’s something about Mary, de aangekondigde komedie waarin Cameron Diaz zonder met de ogen te knipperen haar kapsel schikt met het sperma van Ben Stiller, verhuist naar een latere datum.