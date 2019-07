Prinses Louise proeft via zomerstage van modewereld

Prinses Louise, de dochter van prins Laurent en prinses Claire, ambieert misschien een carrière in de modesector. De 15-jarige prinses kon via een korte zomerstage al even proeven van de modewereld.

Prinses Louise toont een grote interesse in de modesector. In het kader van haar schoolopleiding heeft ze daarom een week stage gelopen bij het Belgische Scapa, zo maakte het modelabel bekend via een persbericht. Scapa is sinds twee jaar opgenomen in de lijst van Gebrevetteerde Hofleveranciers.

‘De 15-jarige dochter van prins Laurent en prinses Claire kreeg een variërend takenpakket dat haar toeliet de theorie die ze had geleerd toe te passen in de praktijk’, klinkt het in het persbericht. Prinses Louise hielp onder meer klanten in de showroom in Antwerpen en selecteerde samen met kopers stukken van de collectie. Daarnaast bracht ze ook een bezoek aan kledingfabrikant Flanders Fashion Makers in Alken en aan het Modemuseum van Hasselt.