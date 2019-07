Hitte speelt ook Antwerps gerecht parten

Na de spoorwegen verlamt de hitte ook een ander Belgisch instituut gedeeltelijk. In het Antwerpse Vlinderpaleis, een van de modernste gerechtsgebouwen van het land, lag de raadkamer tijdelijk stil omdat een server oververhit geraakte.

Door de hitte van de afgelopen dagen is het in veel (kantoor)gebouwen een uitdaging om te blijven werken. De problemen die de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg ervaart, geven aan dat een modern gebouw niet altijd soelaas brengt.

In het Vlinderpaleis, dat in 2006 in gebruik werd genomen en 280 miljoen euro kostte (ongeveer vier keer zoveel als begroot), zijn de bureaus in tegenstelling tot de zittingszalen niet uitgerust met airconditioning. ‘Er is een soort koele luchtstroom voorzien’, zegt Mark Jespers, de kabinetssecretaris van de voorzitter. ‘Dat systeem zuigt ’s nachts lucht aan van buiten om het dan af te koelen en te verspreiden.’

Dat systeem blijkt niet feilloos, zeker niet wanneer het ’s nachts ook warm blijft. Vooral op de gang waar de onderzoeksrechters zijn gevestigd, op de tweede verdieping, is het broeierig. ‘Er zijn al elke zomer problemen van zodra het meer dan 25 graden wordt’, zegt onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe. ‘Deze week is het nog warmer omdat het buiten zo heet is, natuurlijk.’ Volgens Van Cauwenberghe is het gemakkelijk begin de dertig graden in de bureaus, waar personen worden voorgeleid en verhoord.

De hitte stak ook een stok in de wielen van de raadkamer, waar wordt beslist of verdachten in de cel blijven. Die lag tijdelijk stil omdat de server waarlangs de dossiers lopen oververhit geraakte. ‘In het serverlokaal is er in tegenstelling tot in onze bureaus wel permanent airco’, zegt Van Cauwenberghe. ‘Die was stuk en is begin juli vervangen. Maar nu is hij toch weer even uitgevallen.’

Dat remde de behandeling van de 56 zaken die gepland waren bij de raadkamer, waaronder die van de Nederlandse actrice Imanuelle Grives. Zij wordt verdacht van drugshandel op Tomorrowland. De raadkamer besloot uiteindelijk dat ze nog een maand in de cel blijft. Tegen die beslissing kan ze in beroep gaan.

‘In deze hitte is het niet altijd eenvoudig om het hoofd koel te houden en helder te redeneren’, zegt Van Cauwenberghe nog. ‘Eén van de magistraten is intussen ziek geworden door de warmte. De problemen zijn al meer dan eens aangekaart bij de Regie der Gebouwen, net zoals het voorstel om tijdelijk mobiele airco’s te voorzien. Maar er is niets veranderd.’