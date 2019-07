Door het slechte weer werd de tweede Alpenrit stilgelegd voor de laatste beklimming. De tijden op de Col de l'Iseran worden gebruikt als eindtijden, waardoor de Colombiaan Egan Bernal de negentiende rit op zijn naam mag schrijven. Hij neemt ook de gele trui over van Julian Alaphilippe.

Sneeuw en hagelbuien hebben de slotkilometers van de negentiende rit van de Ronde van Frankrijk verstoord. De rit werd daarom geneutraliseerd voor de beklimming van de Montée de Tignes, de laatste beklimming in deze tweede Alpenrit. Het klassement werd opgemaakt volgens de aankomsttijden op de Col de l'Iseran. De Colombiaan Egan Bernal was daar de snelste en pakte ook voldoende seconden voorsprong op Julian Alaphilippe, waardoor hij diens gele trui mag overnemen. Geraint Thomas staat op de derde plaats in het klassement.

De discussie komt meteen op gang of dit nu goed of slecht nieuws is voor Bernal. Alaphilippe was inderdaad op weg om in de afdaling van de Col de l'Iseran tijd goed te maken op de ontsnapte Bernal. Maar net zo goed had Bernal op de Montée de Tignes meer tijd kunnen nemen op Alaphilippe en de voorsprong vergroten. Morgen staat nog één zware bergrit op het programma. De renners moeten in een eerder korte rit één col van eerste categorie over, één van tweede en eindigen bovenop Val Thorens, een col buiten categorie.

?? The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

?? La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

Eerder stapte favoriet Thibaut Pinot uit de Ronde door knieproblemen.