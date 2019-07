Donderdag waren er 230.409 vliegtuigen in de lucht – meer dan ooit op één dag. Maar opvallend: boven ons land wordt het luchtruim minder druk.

