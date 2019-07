Te warm, te koud, te veel herfstbladeren op de sporen … De dienstregeling van trein, tram en bus kreunt onder de seizoenen. ‘Waarom is het zo moeilijk om een kusttram te laten rijden tijdens een hittegolf?’, vraagt een lezer zich af.

‘Als het te warm is, functioneert de NMBS niet. Als het te koud is functioneert de NMBS niet. En als alles normaal is, staken ze.’ Lezer Georges Vandenabeele kan weinig begrip opbrengen voor ...