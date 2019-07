Favoriet Pinot geeft op in de Tour

De Ronde van Frankrijk is op een anticlimax geëindigd voor Thibaut Pinot. De 29-jarige Fransman leek na de Pyreneeën nog de topfavoriet om de Tour te winnen, maar moest in het begin van de tweede Alpenrit op vrijdag het peloton laten rijden en gaf even later in tranen op.

Consternatie alom bij het begin van de tweede Alpenrit. Thibaut Pinot, de sterkste renner van de Pyreneeën en de nummer vijf van het klassement, moest op de eerste beklimmingen het peloton laten rijden. Al snel vroeg hij assistentie van de wedstrijddokter. Last van de knie, zo bleek. Dat bij Groupama-FDJ geen renners werden opgeofferd om hun kopman bij te staan, was een teken aan de wand dat de ploegleiding al voor de start wist dat Pinot geblesseerd was.

Pinot probeerde nog enkele kilometers dapper door te rijden, maar stapte nadien huilend in de ploegauto. Adieu Pinot. Jammer voor de Tour de France die één van zijn hoofdrolspeler vlak voor de grote apotheose verliest.