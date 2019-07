Trump ‘zwaar teleurgesteld’ in Zweedse premier omdat hij weigert A$ap Rocky vrij te laten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Zweden nogmaals vriendelijk doch dwingend gevraagd om rapper A$ap Rocky vrij te laten. De Zweedse regering is echter niet van plan om de president een plezier te doen. ‘Hier is iedereen gelijk voor de wet.’

Trump zei donderdagavond ‘zwaar teleurgesteld’ te zijn in de Zweedse premier Stefan Löfven omdat die het nalaat tussen te komen in de strafzaak tegen de Amerikaanse rapper A$ap Rocky. Die is samen met twee leden van zijn entourage aangeklaagd wegens slagen en verwondingen, en zit als sinds het begin van de maand in een Zweedse cel. Dinsdag begint zijn proces.

Trump, die ook al had voorgesteld om een borgsom te betalen voor de rapper, stelt in een tweet dat hij de videobeelden van de vechtpartij heeft gezien en A$ap Rocky volgens hem werd lastiggevallen door ruziemakers. Ook vindt hij dat Zweden de ‘Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten in de steek heeft gelaten’.

‘Geef A$ap Rocky zijn vrijheid terug. We doen zoveel voor Zweden, maar blijkbaar werkt het niet in de omgekeerd richting’, aldus nog Trump, die ook vindt dat Zweden zich beter zou focussen op de ‘echte criminaliteitsproblemen’.

‘Iedereen gelijk voor de wet’

De tweets van de president werden ook in Zweden gelezen. Een woordvoerder van premier Löfven verwees vrijdag als antwoord naar eerdere verklaringen van de premier in deze zaak: ‘Hij is heel duidelijk geweest dat in Zweden iedereen gelijk is voor de wet en dat de overheid zich niet kan bemoeien met een lopende juridische procedure’, klonk het.

Ook de Zweedse ambassadeur in de VS, Karin Olofsdotter, wees op de onafhankelijkheid van de Zweedse rechterlijke macht. ‘In Zweden is iedereen gelijk voor de wet. De regering is niet bevoegd en zal zich niet proberen mengen in gerechtelijke procedures’, tweette ze.

De voormalige Zweedse premier en minister van Buitenlandse Zaken, Carl Bildt, was iets harder voor de Amerikaanse president. ‘Het beginsel van de rechtsstaat geldt voor iedereen en ligt ten grondslag aan een onafhankelijke rechterlijke macht’, tweette Bildt. ‘Zo is het in de VS, en zo is het zeker in Zweden. Politieke inmenging in het proces is volkomen verboden! Duidelijk?’

In een andere tweet voegde hij eraan toe: ‘Als Donald Trump het recht in zijn eigen land probeert te dwarsbomen, zou hij ernstige problemen krijgen met de principes van de Amerikaanse grondwet’.