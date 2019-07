De Britse mediaregulator Ofcom heeft de Russische nieuwszender Russia Today (RT) vrijdag een boete opgelegd van 200.000 pond (225.000 euro). Volgens Ofcom berichtte RT in nieuwsuitzendingen niet onpartijdig over onder meer de zaak-Skripal, het conflict in Oekraïne en de oorlog in Syrië. Dat is in strijd met de voorwaarden om te mogen uitzenden.