Vrouw (66) overleden op camping in Middelkerke door hitte

In Middelkerke is donderdag een 66-jarige vrouw uit Waterloo die op camping Marva I verbleef, om het leven gekomen. Tegen VTM Nieuws zegt politiecommissaris Frank Delva dat de vrouw overleed door de hitte.

De vrouw zou tijdens het zonnen, in een tuinstoel voor haar caravan, onwel zijn geworden, zo meldt VTM Nieuws.

Een buurvrouw zag dat gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. Een ambulance kwam ter plaatse en hulpverleners probeerden de vrouw te reanimeren, maar dat kon niet meer baten.

Het slachtoffer bracht haar zomervakantie door op de camping in de Duinenweg in Middelkerke. Haar caravan werd nog gecontroleerd op de aanwezigheid van koolstofmonoxide, maar die test bleek negatief. ‘De vrouw is ter plaatse overleden aan de gevolgen van hitte’, zegt commissaris Frank Delva van de lokale politie Middelkerke tegen VTM Nieuws.