Bekaert doet het iets beter dan verwacht

Staaldraadgroep Bekaert heeft het iets beter dan verwacht gedaan in de eerste jaarhelft. Zowel winst als omzet liggen boven de verwachtingen, blijkt vrijdag voorbeurs bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Ook de schuldgraad verbeterde boven verwachting.

‘Ondanks uitdagende marktomstandigheden heeft Bekaert haar financiële performantie in de eerste helft van 2019 verbeterd’, vat het bedrijf zelf samen.

De omzet landde op 2,22 miljard euro (+2,9%). De analistenconsensus die het bedrijf zelf publiceerde stond op 2,2 miljard euro. Vooral in de banden- en bouwmarkten zag het bedrijf, met zetel in Zwevegem, groei.

Idem voor de winst: de bedrijfswinst (ebit, winst voor belastingen en intresten) kwam 14 procent hoger uit, op 126 miljoen euro. Het analistenkorps rekende in doorsnee op 124 miljoen euro. De nettowinst steeg van 54 miljoen euro twaalf maanden eerder naar 58 miljoen euro, eveneens beter dan verwacht.

Herstructureringsplannen

Het bedrijf gaat door een bewogen periode. Zo kondigde het in maart herstructureringsplannen aan, waarbij Bekaert 281 banen wil schrappen in België. De fabriek in het West-Vlaamse Moen zou daarbij sluiten, omdat Bekaert de productie naar Tsjechië wil verhuizen. De herstructurering is nog niet rond, de onderhandelingen met de vakbonden lopen nog. Er werken in België ruim 1.900 mensen voor Bekaert. Stakingen en langzaamaanacties hadden een impact op de cijfers, klinkt het nog.

Het bedrijf lijdt onder de aanhoudende onzekerheid in verschillende van haar sectoren. ‘We voorzien geen opvering in onze landbouw-, automobiel- en industriële markten in de nabije toekomst. We verwachten dat de banden- en bouwmarkten stand zullen houden, maar met de gebruikelijke seizoenseffecten in de tweede helft van het jaar.’