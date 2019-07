Slaaponderzoeker: ‘België past beter in Britse tijdszone’

We leven best zo dicht mogelijk tegen de ‘zonnetijd’, z­egt Marijke Gordijn, slaaponderzoeker aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Zonnetijd is de lokale tijd waarbij om 12 uur de zon altijd op haar hoogste punt staat. In Brussel gebeurt dat (dezer dagen) pas om 13.45 uur. ‘Zelfs als we permanent in de wintertijd zouden leven, valt de middag nog drie kwartier later. Maar als we de Britse tijd (de wintertijd, want ook de Britten hebben hun zomertijd, red.) zouden aanhouden, is er slechts een kwartier verschil.

Een leefpatroon dat tegen het ritme van de zon aanschurkt, houdt ons volgens Gordijn fitter en ­alerter overdag én draagt bij tot een goede nachtrust. ‘De schemering mag niet te laat vallen, zoals nu. Ons lichaam heeft ze nodig om de slaap te kunnen vatten.’