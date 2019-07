SpaceX Dragon succesvol gelanceerd

Het ruimteschip zou aanvankelijk woensdag al de ruimte ingestuurd worden, maar door de slechte weersomstandigheden werd die lancering uitgesteld.

Het is de derde vlucht van de capsule, die voor meer dan 2.200 kilogram aan voorraden zal brengen naar het internationaal ruimtestation ISS om de crew van Expedition 60 te ondersteunen, verklaarde NASA.

Het gaat onder meer om voedsel voor de astronauten en materiaal voor meer dan 250 wetenschappelijke experimenten die aan boord van het ISS worden uitgevoerd.

The @SpaceX #Dragon launched at 6:01pm ET today from Florida. It will arrive at the station Saturday for capture at 10am. @NASA TV coverage starts at 8:30am Saturday. #AskNASA | https://t.co/iej0frlrxA pic.twitter.com/bOiA0avepj