'Vive le vélo' uurtje later van start door onweer

De uitzending van 'Vive le vélo' op Eén is donderdagavond niet van start gegaan op het geplande tijdstip. Oorzaak is een technisch probleem veroorzaakt door een zwaar onweer in het Franse Avrieux, vlakbij de Italiaanse grens, waar de opnames plaatsvinden.

'Door onweer in Avrieux komt het signaal niet door in Brussel', liet presentator Karl Vannieuwkerke weten in een bericht op Twitter, om even later het goede nieuws te melden dat de wielertalkshow om 22.16 uur toch van start kan gaan.

Vannieuwkerke ontvangt donderdagavond een kleine delegatie van Corendon-Circus met renner Gianni Vermeersch en performance manager Kristof De Kegel. Bram Tankink schuift een laatste keer aan als analist.

