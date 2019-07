Minder omzet voor Carrefour in België

Supermarktketen Carrefour heeft in de eerste jaarhelft in ons land een omzet geboekt van 2,015 miljard euro. Dat is drie procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf verwijst naar verslechterde marktomstandigheden in de loop van het tweede kwartaal, met veel concurrentie en lage inflatie.

Op groepsniveau deed Carrefour het wel goed: de omzet steeg met meer dan 3 procent tot ruim 38,8 miljard euro. In het tweede kwartaal versnelde de groei nog, vooral dankzij de prestaties in Latijns-Amerika. Maar in Frankrijk blijft Carrefour het moeilijk hebben, de omzet blijft er dalen.

De recurrente operationele winst op groepsniveau steeg met 4,5 procent tot 618 miljoen euro, wat meer was dan analisten hadden verwacht.

Carrefour is sinds begin 2018 bezig aan een grootschalig herstructureringsprogramma. Einde juni werd het Belgische besparingsprogramma -waarbij een duizendtal mensen moesten afvloeien- afgesloten.