Over en uit voor Sonia Rykiel

Het is een zwarte dag voor het Franse modehuis Sonia Rykiel. Er is geen overnemer gevonden voor het noodlijdende modehuis waardoor de Parijse rechtbank van koophandel bevolen heeft tot liquidatie.

Het Franse modehuis Sonia Rykiel, opgericht in 1968, moet finaal de boeken sluiten. Het bedrijf had in april het faillissement aangevraagd en ging op zoek naar een nieuwe koper, maar het enige overnamebod is donderdag niet goedgekeurd door de rechtbank van koophandel, dat bevolen heeft tot gerechtelijke vereffening.

De resterende winkels werden gesloten en de 130-tal werknemers hebben vandaag hun ontslagbrief ontvangen. Ook de website is offline gehaald.

Het ging al lang niet goed met het Franse modehuis. Sinds de overname in 2012 door het Chinese First Heritage Brands (voorheen Fung Brands, ook eigenaar van het Belgische Delvaux en het Franse schoenenlabel Robert Clergerie) was de omzet zelfs gehalveerd, ondanks de 200 miljoen euro die First Heritage Brands de voorbije jaren had geïnvesteerd.

Noch de dood van oprichtster Sonia Rykiel in 2016, noch het vijftigjarige jubileum van het modehuis in 2018 kon de dalende cijfers doen omkeren. Vorig jaar werd het operationeel verlies zelfs geschat op 20 miljoen euro.

In maart gaf ook creatief directeur Julie de Libran er de brui aan na vijf jaar dienst, naar eigen zeggen omdat First Heritage Brands haar contract niet naleefde. De ­familie Rykiel zelf was sinds de verkoop aan First Heritage Brands niet meer betrokken bij het modehuis.