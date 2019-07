Drie doden en één zwaargewonde bij ongeval met Belgische wagen in Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk, tussen Roquecor en Montaigu-de-Quercy, is een Belgische wagen betrokken geraakt in een zwaar ongeval. Daarbij zijn drie doden, één zwaar en één lichtgewonde gevallen.

Volgens Franse media gebeurde het ongeval rond 15 uur tussen Roquecor en Montaigu-de-Quercy, in het departement Tarn-et-Garonne. Een wagen uit België met vijf inzittenden raakte door een nog ongekende oorzaak van de baan. De bestuurder zou de controle over het stuur verloren zijn en de wagen is tegen een boom beland.

Drie inzittenden zijn overleden. Het gaat om de bestuurder van de wagen, een man van 61 jaar en twee passagiers van 21 jaar en 26 jaar. Een andere 26-jarige, die op de achterbank zat, werd met zware verwondingen door een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Alleen de passagier voorin, een vrouw van 57 jaar, liep lichtere verwondingen op. Zij werd met een ambulance naar het meest nabije ziekenhuis overgebracht.

De identificatie van de slachtoffers verloopt erg moeizaam. De Franse autoriteiten hebben het Belgisch consulaat ingeschakeld om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen. De gerechtelijke autoriteiten hebben een autopsie gevraagd van de omgekomen inzittenden om te achterhalen wie exact waar zat in de auto en of ze hun veiligheidsgordel droegen.